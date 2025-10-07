So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,46 Prozent auf 3.979,27 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.961,09 US-Dollar.
Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,89 Prozent auf 47,63 US-Dollar, nach 48,55 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.620,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.629,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,58 Prozent.
Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.342,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.323,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,44 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -0,05 Prozent auf 65,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,47 US-Dollar.
Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf. Es geht 0,23 Prozent auf 61,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 61,69 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:18 Uhr gibt der Haferpreis um -0,09 Prozent auf 2,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,89 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,66 Prozent auf 3,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,81 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,32 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,59 Prozent auf 4,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,92 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,62 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -6,02 Prozent auf 2,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,25 US-Dollar an der Tafel.
Nach 10,18 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagabend um 0,34 Prozent auf 10,21 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (268,80 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 269,00 US-Dollar nach unten.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 19:03 Uhr auf. Es geht 1,11 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,50 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,83 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,17 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,74 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,36 US-Dollar.
Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -0,28 Prozent auf 0,98 US-Dollar, nach 0,98 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,88 Prozent auf 17,16 US-Dollar, nach 17,03 US-Dollar am Vortag.
Zudem steigt der Heizölpreis. Um 1,34 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 59,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,17 US-Dollar lag.
Zudem gibt der Reispreis am Dienstagabend nach. Um -1,00 Prozent auf 10,88 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 11,04 US-Dollar.
Nach 615,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Dienstagabend um -1,87 Prozent auf 602,00 US-Dollar gesunken.
