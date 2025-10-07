DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,84 -3,3%Nas22.790 -0,7%Bitcoin103.686 -2,7%Euro1,1660 -0,5%Öl65,70 +0,3%Gold3.981 +0,5%
Rohstoffkurse im Fokus

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt

07.10.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Dienstagabend am Rohstoffmarkt

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.724,09 USD 17,79 USD 0,66%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.967,50 USD -17,00 USD -0,86%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,50 EUR 1,70 EUR 1,85%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,50 USD 0,10 USD 2,94%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.981,22 USD 20,13 USD 0,51%
News
Haferpreis
2,88 USD -0,00 USD -0,09%
News
Heizölpreis
60,23 USD 1,06 USD 1,79%
News
Holzpreis
603,00 USD -10,50 USD -1,71%
News
Kaffeepreis
3,75 USD -0,06 USD -1,66%
News
Kakaopreis
4.281,00 GBP -57,00 GBP -1,31%
News
Kohlepreis
91,25 USD -0,25 USD -0,27%
News
Kupferpreis
10.608,85 USD 71,40 USD 0,68%
News
Lebendrindpreis
2,33 USD 0,01 USD 0,52%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD -0,00 USD -0,28%
News
Maispreis
4,19 USD -0,03 USD -0,59%
News
Mastrindpreis
3,66 USD 0,03 USD 0,92%
News
Milchpreis
17,17 USD 0,16 USD 0,94%
News
Naphthapreis (European)
542,58 USD 7,00 USD 1,31%
News
Nickelpreis
15.182,50 USD -45,00 USD -0,30%
News
Ölpreis (Brent)
65,70 USD 0,18 USD 0,27%
News
Ölpreis (WTI)
62,01 USD 0,29 USD 0,47%
News
Orangensaftpreis
2,12 USD -0,14 USD -6,02%
News
Palladiumpreis
1.344,00 USD 21,00 USD 1,59%
News
Palmölpreis
4.406,00 MYR 21,00 MYR 0,48%
News
Platinpreis
1.622,50 USD -7,00 USD -0,43%
News
Rapspreis
467,00 EUR 4,50 EUR 0,97%
News
Reispreis
10,88 USD -0,11 USD -1,00%
News
Silberpreis
47,73 USD -0,82 USD -1,69%
News
Sojabohnenmehlpreis
269,00 USD -0,60 USD -0,22%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD 0,01 USD 1,11%
News
Sojabohnenpreis
10,21 USD 0,04 USD 0,34%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,01 EUR -0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
187,75 EUR 0,25 EUR 0,13%
News
Zinkpreis
3.070,15 USD 13,15 USD 0,43%
News
Zinnpreis
36.724,00 USD 374,00 USD 1,03%
News
Zuckerpreis
0,17 USD -0,00 USD -0,83%
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,46 Prozent auf 3.979,27 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.961,09 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,89 Prozent auf 47,63 US-Dollar, nach 48,55 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.620,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.629,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,58 Prozent.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.342,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.323,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,44 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -0,05 Prozent auf 65,49 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,47 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf. Es geht 0,23 Prozent auf 61,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 61,69 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:18 Uhr gibt der Haferpreis um -0,09 Prozent auf 2,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,66 Prozent auf 3,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,32 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,59 Prozent auf 4,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,92 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -6,02 Prozent auf 2,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,25 US-Dollar an der Tafel.

Nach 10,18 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagabend um 0,34 Prozent auf 10,21 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (268,80 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 269,00 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 19:03 Uhr auf. Es geht 1,11 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,50 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,83 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,74 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,36 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -0,28 Prozent auf 0,98 US-Dollar, nach 0,98 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,88 Prozent auf 17,16 US-Dollar, nach 17,03 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 1,34 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 59,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,17 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Reispreis am Dienstagabend nach. Um -1,00 Prozent auf 10,88 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 11,04 US-Dollar.

Nach 615,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Dienstagabend um -1,87 Prozent auf 602,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

