Dell-Aktie steigt: Prognose wegen starker KI-Nachfrage erhöht
Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag im US-Handel die Aktien von Dell angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des Produzenten von Computern und Speichersystemen ziehen im NYSE-Handel zeitweise um 5,09 Prozent auf 153,18 US-Dollar an. Der Gesamtmarkt wird moderat im Plus erwartet.
Dell verdoppelte seine Wachstumsprognosen für Umsatz und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Das Unternehmen verwies auf die Nachfrage nach Produkten im Bereich der KI.
Im Kielwasser der erhöhten Dell-Prognose stiegen die ebenfalls im Bereich der Rechenzentrumstechnik tätigen Wettbewerber Hewlett Packard Enterprise und Super Micro Computer.
/la/zb
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
