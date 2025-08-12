Frankreich schaltet Atomkraftwerk wegen Sturms ab

FLAMANVILLE (dpa-AFX) - Wegen des heftigen Sturms über Nordfrankreich hat der französische Stromkonzern EDF (EDF (Electricité de France)) das Atomkraftwerk Flamanville am Ärmelkanal in der Nacht zu Freitag abgeschaltet. Das für den Betrieb des Kraftwerks zwingend notwendige Personal befinde sich in dem AKW, die übrigen Mitarbeiter wurden aufgefordert, nicht zum Kraftwerk zu kommen und im Homeoffice zu arbeiten, teilte EDF mit. Entsprechend dem Verfahren bei Unwetter war die Leistung des Kraftwerks zunächst gedrosselt worden.

In der Nacht hatte der Sturm am Ärmelkanal in der Spitze an einer Stelle eine Geschwindigkeit von 213 Kilometer pro Stunde erreicht. Bäume stürzten um und Dächer wurden abgedeckt, es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Menschen kamen nach vorläufiger Bilanz aber nicht ernsthaft zu Schaden./evs/DP/nas