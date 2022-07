NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EDF auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die 12 Euro je Aktie, die Frankreich im Zuge der geplanten Verstaatlichung den Minderheitsaktionären des Energieversorgers biete, beinhalteten einen 53-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Schlusskurs von 5. Juli, bevor es die ersten Nachrichten zu einer möglichen staatlichen Offerte gegeben habe, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Presseberichten zufolge habe die Transaktion ein Volumen von rund 9,7 Milliarden Euro, was am oberen Ende der zuvor berichteten 8 bis 10 Milliarden Euro liege. Farman verwies zudem auf die am 28. Juli anstehenden Halbjahreszahlen./gl/la