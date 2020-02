NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat EDF von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,60 auf 16,60 Euro angehoben. Obwohl das Papier des französischen Energiekonzerns mit einem Kurszuwachs von einem Drittel seit Jahresbeginn die am stärksten gelaufene Aktie im europäischen Versorgersektor sei, sehe er weiter Kurspotenzial, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die regulatorischen Reformen in Frankreich zur Atomenergie. Zudem habe sich die Aktie in den letzten 12 Monaten um 30 Prozent schlechter als der Sektor entwickelt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.