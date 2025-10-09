DAX24.662 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
Novo Nordisk übernimmt Akero Therapeutics für bis zu 5,2 Mrd USD

09.10.25 12:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Akero Therapeutics Inc Registered Shs Accred Inv
40,18 EUR -0,42 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
50,47 EUR -0,77 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Novo Nordisk übernimmt das US-Unternehmen Akero Therapeutics für bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung sieht vor, dass Novo Nordisk zunächst 54 Dollar pro Aktie in bar bzw. 4,7 Milliarden Dollar zahlt. Außerdem sollen insgesamt 500 Millionen Dollar an die Aktionäre von Akero fließen, wenn das Medikament Efruxifermin von Akero bis zum 30. Juni 2031 in den USA für die Behandlung von kompensierter Zirrhose aufgrund von metabolischer Dysfunktion und Steatohepatitis zugelassen wird.

Novo Nordisk erklärte, die Übernahme von Akero passe zu seiner Strategie, Medikamente für Menschen mit Diabetes, Fettleibigkeit und den damit verbundenen Begleiterkrankungen zu entwickeln. Der Abschluss der Transaktion wird um den Jahreswechsel herum erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 06:47 ET (10:47 GMT)

