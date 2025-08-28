Nestlé Aktie
Marktkap. 204,34 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe beim Mengenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und damit sei nun die größte Sorge des Marktes vom Tisch. Der Analyst begrüßte auch das Bestreben des neuen Vorstandsvorsitzenden, eine Unternehmenskultur zu fördern, die keine Marktanteilsverluste akzeptiert und in der Erfolge belohnt werden, was selbstbewusster klinge als zuvor./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
82,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,97%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
83,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,79%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:56
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:31
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:31
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:31
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.