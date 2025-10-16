Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zündet am Donnerstagmittag Kursrakete

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 8,7 Prozent auf 82,75 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 8,7 Prozent auf 82,75 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 82,92 CHF. Bei 82,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.312.588 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,01 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,33 CHF im Jahr 2025 aus.

