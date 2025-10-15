Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,54 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 75,54 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,69 CHF zu. Bei 75,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 530.464 Stück.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 21,42 Prozent zulegen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,01 CHF für die Nestlé-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

