Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

15.10.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 75,20 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,56 CHF 0,57 CHF 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,20 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 75,35 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 109.865 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). 21,97 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,01 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,33 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

