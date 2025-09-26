DAX 23.745 +0,0%ESt50 5.507 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,8%Dow 46.240 +0,0%Nas 22.597 +0,5%Bitcoin 97.330 +1,6%Euro 1,1725 +0,3%Öl 67,59 -3,1%Gold 3.824 +1,6%
Nestlé Aktie

77,00 EUR +0,10 EUR +0,13 %
72,09 CHF +0,95 CHF +1,34 %
Marktkap. 192,69 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

19:51 Uhr
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

