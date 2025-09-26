Nestlé Aktie
Marktkap. 192,69 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
72,09 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
72,09 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG