Nestlé Aktie
Marktkap. 203,32 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren skeptischen Erwartungen an die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Neutral". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
74,98 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
75,06 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,01 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
