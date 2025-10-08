DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Nestlé Aktie

80,40 EUR -0,44 EUR -0,54 %
STU
75,06 CHF +0,08 CHF +0,11 %
SWX
Marktkap. 203,32 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:26 Uhr
Nestlé Neutral
Nestlé SA (Nestle)
80,40 EUR -0,44 EUR -0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren skeptischen Erwartungen an die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Neutral". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,98 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,06 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,01 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
30.09.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

