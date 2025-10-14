DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.535 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag verlustreich

14.10.25 16:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 75,10 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 75,10 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,93 CHF. Bei 75,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.123.791 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 18,12 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 6,92 Prozent wieder erreichen.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,08 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,01 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,33 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

