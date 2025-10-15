DAX24.319 +0,3%Est505.634 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
10 vor 9

Börse aktuell: 10 Fakten für den Mittwochshandel

15.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

DAX 40
DAX 40
24.306,6 PKT 69,6 PKT 0,29%
Hang Seng
25.441,4 PKT -448,1 PKT -1,73%
Nikkei 225
47.672,7 PKT 825,4 PKT 1,76%
Shanghai Composite
3.865,2 PKT -24,3 PKT -0,62%
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte getrieben von den Hoffnungen auf US-Zinssenkungen etwas höher starten

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,41 Prozent auf 24.335,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost profitieren von Powell-Aussagen

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,76 Prozent hinzu auf 47.669,64 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite 0,62 Prozent höher auf 3.889,05 Zählern.

Unterdessen steigt der Hang Seng in Hongkong um 1,57 Prozent auf 25.841,45 Einheiten.

3. Stellantis-Aktie: Milliarden in US-Produktion investiert

Der Automobilhersteller Stellantis will Milliarden von Dollar in die Produktion von Jeeps, Pickups und Dodge-SUVs in den Vereinigten Staaten investieren. Zur Nachricht

4. Aktien von VW und Porsche: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

- Die reinen Zahlen aus dem Volkswagen-Konzern klingen nüchtern, fast technisch - und sind doch ein tiefer Einschnitt Zur Nachricht

5. LVMH wächst leicht - Analystenprognosen übertroffen

Luxus scheint ein Comeback zu feiern, denn der LVMH hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnet. Zur Nachricht

6. Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen

Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Zur Nachricht

7. ASML-Aktie: Dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge verzeichnet

ASML Holding, Ausrüster für die Chipbranche, hat im dritten Quartal einen besser als erwarteten Auftragseingang verzeichnet. Zur Nachricht

8. Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins

"Eine Reporterin beobachtet auf einer Luxusjacht, wie jemand über Bord fällt. Doch als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr Leben, um die Wahrheit aufzudecken." Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise tendieren am Mittwochmorgen eher seitwärts.

10. Euro freundlich

Der Euro legt am Morgen leicht zu auf 1,1621 US-Dollar.

