10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte getrieben von den Hoffnungen auf US-Zinssenkungen etwas höher starten

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,41 Prozent auf 24.335,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost profitieren von Powell-Aussagen

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,76 Prozent hinzu auf 47.669,64 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite 0,62 Prozent höher auf 3.889,05 Zählern.

Unterdessen steigt der Hang Seng in Hongkong um 1,57 Prozent auf 25.841,45 Einheiten.

3. Stellantis-Aktie: Milliarden in US-Produktion investiert

Der Automobilhersteller Stellantis will Milliarden von Dollar in die Produktion von Jeeps, Pickups und Dodge-SUVs in den Vereinigten Staaten investieren. Zur Nachricht

4. Aktien von VW und Porsche: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

- Die reinen Zahlen aus dem Volkswagen-Konzern klingen nüchtern, fast technisch - und sind doch ein tiefer Einschnitt Zur Nachricht

5. LVMH wächst leicht - Analystenprognosen übertroffen

Luxus scheint ein Comeback zu feiern, denn der LVMH hat im dritten Quartal ein leichtes Umsatzwachstum verzeichnet. Zur Nachricht

6. Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen

Der Stahlkonzern Salzgitter will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschaffen und einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis abstoßen. Zur Nachricht

7. ASML-Aktie: Dank Boom bei KI-Ausgaben starke Auftragseingänge verzeichnet

ASML Holding, Ausrüster für die Chipbranche, hat im dritten Quartal einen besser als erwarteten Auftragseingang verzeichnet. Zur Nachricht

8. Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins

"Eine Reporterin beobachtet auf einer Luxusjacht, wie jemand über Bord fällt. Doch als ihr niemand glaubt, riskiert sie ihr Leben, um die Wahrheit aufzudecken." Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise tendieren am Mittwochmorgen eher seitwärts.

10. Euro freundlich

Der Euro legt am Morgen leicht zu auf 1,1621 US-Dollar.