DAX24.258 +0,1%Est505.626 +1,3%MSCI World4.290 +0,3%Top 10 Crypto15,59 +1,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.228 -0,4%Euro1,1630 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.183 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich stärker -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen
Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus? Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

AKTIE IM FOKUS: BASF fest an Dax-Spitze nach positiver Citigroup-Studie

15.10.25 11:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,50 EUR 0,78 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Studie hat der BASF-Aktie am Mittwoch zu einem Sprung an die DAX-Spitze verholfen. Die US-Bank Citigroup nahm die Bewertung des Chemiekonzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro wieder auf. Das Papier legte daraufhin am Morgen um 2,5 Prozent auf 42,63 Euro zu und erholte sich so vom Zwischentief am Vortag. Die Marke um die 41,60 Euro ist eine wichtige Unterstützung, die seit einigen Monaten hält.

Wer­bung

Citigroup-Analyst Sebastian Satz verwies auf die höher als erwartete Bewertung der Lack-Sparte Coatings, die BASF nun an den Finanzinvestor Carlyle (The Carlyle Group LP) veräußern wird. Insofern habe ihn die ausgebliebene positive Kursreaktion der Aktie am Freitagnachmittag überrascht, schrieb er.

Die Aussicht auf eine Rückkehr zum Nachfragewachstum im kommenden Jahr, ein wahrscheinlicher Aktienrückkauf nach Abschluss des Coatings-Deals sowie mögliche Zahlungen aus der deutschen Investitionsversicherung dürften die Aktie stützen.

Die am 29. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal schätzt er dagegen nicht als Kurstreiber ein. Eine weitere Kürzung der Konsenserwartungen an den operativen Gewinn im Jahr 2026 dürfte das Ergebnisrisiko senken, schrieb er hierzu./ck/mne/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BASF

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF KaufenDZ BANK
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
13.10.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025BASF OutperformBernstein Research
08.10.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025BASF HoldWarburg Research
10.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025BASF NeutralUBS AG
02.10.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen