Nestlé Aktie
Marktkap. 192,36 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 77 Franken auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen vom dritten Quartal von gedämpftem Wachstum trotz günstiger Vergleichszahlen aus. Die neue Führungsspitze werde wohl erst im Februar auf die wichtigsten Probleme des Lebensmittelherstellers eingehen. In der Zwischenzeit herrsche Unsicherheit und diese werde sich wohl vorerst negativ auf die Aktie auswirken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 01:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
77,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,09 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
72,62 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:46
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
