Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé legt am Dienstagmittag zu

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 75,93 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 75,93 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 76,16 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,50 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 590.013 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 20,80 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 8,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,01 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,33 CHF je Aktie aus.

