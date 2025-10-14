Nestlé Aktie
Marktkap. 204,74 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende Philipp Navratil habe nun alle Hände voll zu tun, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies auf die Herausforderungen, denen die Branche gegenüberstehe, und die Notwendigkeit, den Nahrungsmittelkonzern zu verjüngen./la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
81,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,17 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,01 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
