DAX 24.250 +0,1%ESt50 5.628 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,47 +0,4%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.220 -1,4%Euro 1,1626 +0,1%Öl 62,73 +0,7%Gold 4.182 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fällt an Nulllinie -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken Der Meme-Aktien-ETF ist zurück - mit neuer Strategie und alten Risiken
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
80,66 EUR +0,04 EUR +0,05 %
STU
75,05 CHF +0,06 CHF +0,08 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 204,74 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

13:26 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
80,66 EUR 0,04 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende Philipp Navratil habe nun alle Hände voll zu tun, schrieb Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst verwies auf die Herausforderungen, denen die Branche gegenüberstehe, und die Notwendigkeit, den Nahrungsmittelkonzern zu verjüngen./la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,17 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,05 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,93%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,01 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
30.09.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé-Anlage SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé legt am Dienstagmittag zu
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag
Financial Times The meltdown at Nestlé
New York Times Irish Factory Prospered Because of China’s Babies. Then Nestlé Pulled the Plug.
Business Times Nestle bows out of initiative to reduce dairy’s climate impact
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé appoints Alfonso Gonzalez Loeschen as CEO of Nespresso
Financial Times The meltdown at Nestlé
Business Times Nestle ushers in new leadership era as chairman exits early
Financial Times Nestlé chair to step down weeks after dismissal of CEO
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé Chairman Paul Bulcke decides to step down; Pablo Isla takes over as Chairman on October 1
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen