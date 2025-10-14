Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,69 CHF.
Das Papier von Nestlé konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 75,69 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 75,81 CHF. Mit einem Wert von 75,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 126.489 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,18 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 7,65 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,01 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
