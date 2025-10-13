Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 75,46 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 75,46 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 75,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,92 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 418.071 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 21,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,01 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

