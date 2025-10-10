Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 75,90 CHF zu.
Das Papier von Nestlé legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 75,90 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,96 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,71 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.403.145 Stück.
Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,08 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,01 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,33 CHF je Nestlé-Aktie.
