Freitagshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

NASDAQ 100-Kursverlauf

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Freitag im Minus.

Um 20:00 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,38 Prozent auf 24.500,13 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,074 Prozent auf 25.116,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25.098,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25.195,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.425,39 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,95 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.09.2025, einen Stand von 23.849,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22.829,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20.241,76 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,80 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 25.195,28 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.542,20 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PepsiCo (+ 3,56 Prozent auf 149,86 USD), O Reilly Automotive (+ 2,67 Prozent auf 102,38 USD), Verisk Analytics A (+ 1,99 Prozent auf 246,06 USD), Mondelez (+ 1,46 Prozent auf 61,89 USD) und Exelon (+ 1,19 Prozent auf 47,22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Arm (-8,30 Prozent auf 156,50 USD), Synopsys (-7,93 Prozent auf 446,01 USD), Enphase Energy (-7,46 Prozent auf 33,97 USD), JDcom (-6,56 Prozent auf 31,74 USD) und MercadoLibre (-6,40 Prozent auf 2.129,49 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43.391.504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net