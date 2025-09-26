DAX 23.720 -0,1%ESt50 5.505 +0,1%Top 10 Crypto 15,48 +1,0%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.830 +0,0%Euro 1,1722 +0,3%Öl 68,95 -1,2%Gold 3.816 +1,4%
Nestlé Aktie

76,20 EUR -0,70 EUR -0,91 %
71,30 CHF +0,16 CHF +0,22 %
Marktkap. 192,69 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

14:26 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
76,20 EUR -0,70 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
71,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
71,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

17.09.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

