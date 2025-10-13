Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 75,23 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 75,23 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 75,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,92 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 700.271 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,92 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,01 CHF aus.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

