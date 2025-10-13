Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

Marktbericht

Am Montag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,18 Prozent höher bei 24.750,25 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,67 Prozent auf 24.625,74 Punkte an der Kurstafel, nach 24.221,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24.540,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.779,65 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24.092,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22.780,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.271,97 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25.195,28 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 11,07 Prozent auf 171,94 USD), Broadcom (+ 9,88 Prozent auf 356,70 USD), ON Semiconductor (+ 9,55) Prozent auf 50,11 USD), Microchip Technology (+ 6,59 Prozent auf 64,39 USD) und Micron Technology (+ 6,15 Prozent auf 192,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-7,54 Prozent auf 42,33 USD), PayPal (-4,51 Prozent auf 59,51 EUR), Monster Beverage (-3,55 Prozent auf 67,15 USD), T-Mobile US (-1,63 Prozent auf 225,06 USD) und Zoom Communications (-1,38 Prozent auf 79,17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38.807.482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,843 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

