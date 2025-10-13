DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.047 +0,8%Euro1,1573 -0,4%Öl63,36 +2,1%Gold4.111 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Marktbericht

Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus

13.10.25 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus | finanzen.net

Am Montag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
150,00 EUR 15,20 EUR 11,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
309,50 EUR 30,50 EUR 10,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
25,39 EUR 0,11 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fastenal Co.
36,80 EUR -3,64 EUR -8,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
29,05 EUR 1,55 EUR 5,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
55,76 EUR 0,26 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
166,64 EUR 9,08 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
57,97 EUR -1,96 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,32 EUR 4,48 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
43,26 EUR 3,70 EUR 9,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
59,67 EUR -1,07 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,53 EUR -0,11 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
196,10 EUR 1,34 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
69,82 EUR -1,51 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.750,3 PKT 528,5 PKT 2,18%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2,18 Prozent höher bei 24.750,25 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,67 Prozent auf 24.625,74 Punkte an der Kurstafel, nach 24.221,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24.540,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.779,65 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24.092,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 22.780,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.271,97 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25.195,28 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Arm (+ 11,07 Prozent auf 171,94 USD), Broadcom (+ 9,88 Prozent auf 356,70 USD), ON Semiconductor (+ 9,55) Prozent auf 50,11 USD), Microchip Technology (+ 6,59 Prozent auf 64,39 USD) und Micron Technology (+ 6,15 Prozent auf 192,77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-7,54 Prozent auf 42,33 USD), PayPal (-4,51 Prozent auf 59,51 EUR), Monster Beverage (-3,55 Prozent auf 67,15 USD), T-Mobile US (-1,63 Prozent auf 225,06 USD) und Zoom Communications (-1,38 Prozent auf 79,17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38.807.482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,843 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen