DAX24.395 +0,6%Est505.578 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,61 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

13.10.25 09:23 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 75,59 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,75 CHF 0,14 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 75,59 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,95 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,59 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 75,92 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 88.429 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 7,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,01 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,33 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen