Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne

13.10.25 22:32 Uhr
S&P 500-Kurs am Montag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,56 Prozent auf 6.654,72 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 51,919 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,21 Prozent höher bei 6.631,77 Punkten in den Handel, nach 6.552,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.668,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.620,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 6.584,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.259,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.815,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 13,40 Prozent zu Buche. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.764,58 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Best Buy (+ 9,97 Prozent auf 77,45 USD), Broadcom (+ 9,88 Prozent auf 356,70 USD), Advance Auto Parts (+ 9,24 Prozent auf 54,05 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,54 Prozent auf 981,67 USD) und Albemarle (+ 7,21 Prozent auf 96,34 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Fastenal (-7,54 Prozent auf 42,33 USD), Las Vegas Sands (-6,33 Prozent auf 46,47 USD), Wynn Resorts (-6,15 Prozent auf 112,52 USD), PayPal (-4,51 Prozent auf 59,51 EUR) und Monster Beverage (-3,55 Prozent auf 67,15 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 38.807.482 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,843 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 1.200,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

