Fokus auf Aktienkurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verteuert sich am Nachmittag

13.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 189,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
162,18 EUR 4,34 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 189,30 USD. Bei 189,32 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.384.530 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 195,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 54,24 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: Das steckt wirklich hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI

NVIDIA-Aktie im Fokus: Unbeabsichtigter Leak bringt neue Grafikkarten ans Licht

Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket

