EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.58 Uhr 23,0 Punkte auf 24.509,0. In den Handel gegangen war er mit 24.530,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.593,0 und das -tief bei 24.506,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 339 Kontrakte.

October 14, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)