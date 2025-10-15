DAX24.307 +0,3%Est505.635 +1,5%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
EUREX/DAX-Future baut Gewinne im Verlauf aus - am Abwärtstrend

15.10.25 08:10 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 8.02 Uhr um 38 Punkte auf 24.451,0. In den Handel gegangen war er mit 24.398,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.468,0 und das -tief bei 24.387,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher etwa 800 Kontrakte.

Der kurzfristige Abwärtstrend fällt laut Mußler-Briefen im Tagesverlauf von 24.492 auf 24.424 Punkte. "Sobald dieses Trendbruchkaufsignal gelingt, kann und sollte die Erholungsrally leicht und zügig weitergehen", so der technisch orientierte Börsenbrief. Das Erholungshoch bei 24.593 fungiere dann Widerstand. Die erste kleine Unterstützung verlaufe bei 24.345 Punkten. Stabil bleibe der DAX-Future aber über 24.281.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 02:11 ET (06:11 GMT)