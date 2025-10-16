DAX24.156 -0,1%Est505.627 +0,4%MSCI World4.316 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +0,3%Nas22.778 +0,5%Bitcoin95.152 +0,1%Euro1,1660 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktien New York: Moderate Gewinne - Tech-Werte erneut etwas besser

16.10.25 15:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben am Donnerstag Technologiewerte gegenüber den Standardwerten erneut die Nase vorn. Während der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,18 Prozent auf 46.336 Punkte zulegte, gewann der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 0,60 Prozent auf 24.893 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 6.691 Punkte hoch.

Einerseits belasten die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen. Zudem hoffen sie auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere bei den großen Technologieunternehmen./ajx/he