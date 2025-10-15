Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 76,04 CHF nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 76,04 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 76,05 CHF. Mit einem Wert von 75,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.075.700 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 20,62 Prozent wieder erreichen. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 8,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,01 CHF.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,33 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial