Nestlé Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Wachstumszahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diese seien deutlich besser ausgefallen als Investoren befürchtet hätten, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In der Region Afrika/Ozeanien/Asien ex China habe sich der Lebensmittelkonzern besonders gut behauptet und gleichzeitig vor allem vom Produkt Nespresso profitiert./rob/bek/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
77,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
82,54 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,40%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:56 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:16 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nestlé Neutral UBS AG
12:41 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
12:31 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx CEO will Kosten senken Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag stark gefragt
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Nachmittag steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich fester
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ROUNDUP: Nestle will sparen und baut Tausende Stellen ab - Aktie steigt kräftig
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - SMI profitiert von Nestle
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
Dow Jones Press Release: Nestle: Nine-month sales 2025: -3-
