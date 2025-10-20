Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagvormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 84,16 CHF nach.
Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 84,16 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 83,90 CHF. Bei 84,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 207.427 Stück.
Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 16,94 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,41 CHF aus.
Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
