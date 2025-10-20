DAX24.051 +0,9%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,86 -0,8%Gold4.259 +0,2%
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagvormittag tiefer

20.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 84,16 CHF nach.

Nestlé SA (Nestle)
84,76 CHF -0,07 CHF -0,08%
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 84,16 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 83,90 CHF. Bei 84,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 207.427 Stück.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 16,94 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,41 CHF aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

