DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Nas23.009 +0,1%Bitcoin97.944 +3,1%Euro1,1615 -0,3%Öl61,40 +0,8%Gold4.117 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Apple 865985 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback - Chairman & Board-Mitglieder ersetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

ROUNDUP: Coca-Cola legt im Quartal stärker zu als erwartet - Aktie legt zu

21.10.25 16:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,90 EUR 2,10 EUR 3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ATLANTA (dpa-AFX) - Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Herstellers Coca-Cola trotz höherer Preise weiter kräftig zu. Der Umsatz des US-Konzerns zog im dritten Quartal im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar an, wie der Konkurrent von PepsiCo am Dienstag mitteilte. Aus eigener Kraft steigerte Coca-Cola die Erlöse um 6 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie legte im frühen New Yorker Handel um 3,5 Prozent zu.

Wer­bung

Auch der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie fiel besser aus als gedacht, er stieg um 6 Prozent auf 0,82 Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit knapp 3,7 Milliarden Dollar 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen höhere Aufwendungen.

Das allgemeine Umfeld sei weiterhin schwierig, sagte Unternehmenschef James Quincey laut Mitteilung. Das Unternehmen habe seine Pläne bei Bedarf angepasst und in Wachstum investiert. So sind etwa die von Coca-Cola angebotenen zuckerfreien Limonaden gefragt, ebenso wie kleinere Flaschen und Dosen, zu denen die Verbraucher angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten momentan greifen. Die Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2025 bestätigte der Manager. Auch die längerfristigen Prognosen könne das Unternehmen erreichen.

Der US-Getränkekonzern erwartet beim Umsatz weiterhin ein organisches Plus von fünf bis sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll, wie zuletzt geplant, im Vergleich zu den 2024 erzielten 2,88 Dollar um rund drei Prozent zulegen./mne/lew/jha/he

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
15:26Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15:26Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen