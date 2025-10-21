Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 83,02 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 83,02 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 82,98 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,55 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.014.229 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 10,48 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 CHF aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,34 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor einem Jahr eingefahren