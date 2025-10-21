Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 83,67 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 83,67 CHF. Bei 83,27 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 501.298 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Mit einem Zuwachs von 9,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 16,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,81 CHF je Nestlé-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

