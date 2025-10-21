Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 83,62 CHF.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 83,62 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 83,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.155 Nestlé-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,41 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,10 CHF je Nestlé-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,81 CHF an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
