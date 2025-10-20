Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 84,57 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 84,57 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,90 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,15 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.139.960 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Gewinne von 8,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,35 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,10 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 83,41 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

