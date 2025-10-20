Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Grün
Der NASDAQ 100 befand sich heute im Aufwärtstrend.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,30 Prozent stärker bei 25.141,02 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,698 Prozent höher bei 24.991,10 Punkten in den Handel, nach 24.817,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.988,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.183,81 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.626,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.065,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 20.324,04 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 19,86 Prozent. Bei 25.195,28 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Atlassian (+ 4,50 Prozent auf 158,79 USD), ON Semiconductor (+ 4,49 Prozent auf 54,89 USD), PayPal (+ 4,33 Prozent auf 59,23 EUR), KLA-Tencor (+ 4,18 Prozent auf 1.152,89 USD) und eBay (+ 3,96 Prozent auf 95,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-5,57 Prozent auf 565,94 USD), Constellation Energy (-4,27 Prozent auf 370,00 USD), Marvell Technology (-2,40 Prozent auf 85,84 USD), Keurig Dr Pepper (-1,00 Prozent auf 27,75 USD) und Starbucks (-0,97 Prozent auf 84,53 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.612.292 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,818 Bio. Euro den größten Anteil ein.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
