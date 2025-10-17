Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 46,48 GBP.
Das Papier von Unilever konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 46,48 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,50 GBP. Bei 45,87 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 1.044.042 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,30 GBP.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,96 EUR je Unilever-Aktie.
Nachrichten zu Unilever plc
