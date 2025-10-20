Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 46,62 GBP.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 46,62 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 46,61 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,09 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 46,11 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 552.811 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,30 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

