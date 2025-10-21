L'Oreal wächst im dritten Quartal schneller
Werte in diesem Artikel
Von Andrea Figueras
DOW JONES--L'Oreal hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Fortschritte machte der französische Kosmetikkonzern auf den beiden wichtigen Märkten USA und China. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 10,3 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis war das ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal hatte das vergleichbare Wachstum 2,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 10,45 Milliarden Euro etwas mehr erwartet.
CEO Nicolas Hieronimus sprach von einer "breiten" Erholung. Die Erholung in den beiden größten Märkten USA und China setze sich fort. "Ich bin zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr besser abschneiden als der Beauty-Markt insgesamt", so der CEO mit Blick auf den restlichen Jahresverlauf. L'Oreal hat sich ein Umsatzwachstum und eine höhere Profitabilität vorgenommen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2025 12:45 ET (16:45 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf LOréal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LOréal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.2025
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.2025
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen