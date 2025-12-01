LOréal Aktie
Marktkap. 199,98 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Aussagen des Finanzchefs Christophe Babule mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Aspekten zähle, dass der Kosmetikkonzern eine allmähliche Verbesserung des Beauty-Marktes erwarte, sowie auch von positiven Signalen aus den USA spreche und vorsichtig optimistisch für China sei, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
376,50 €
|Abst. Kursziel*:
-3,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
374,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:51
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|13:51
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|08:26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|LOréal Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research