LOréal Aktie

374,30 EUR -5,25 EUR -1,38 %
STU
349,37 CHF -3,80 CHF -1,07 %
BRX
Marktkap. 199,98 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Aussagen des Finanzchefs Christophe Babule mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Aspekten zähle, dass der Kosmetikkonzern eine allmähliche Verbesserung des Beauty-Marktes erwarte, sowie auch von positiven Signalen aus den USA spreche und vorsichtig optimistisch für China sei, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
376,50 €		 Abst. Kursziel*:
-3,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
374,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

