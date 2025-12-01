LOréal Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der Umsatzenttäuschung im dritten Quartal dürften die generell positiven Aussagen des Kosmetikkonzerns für Beruhigung sorgen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Die Franzosen rechneten nach eigener Aussage mit einem schrittweise wieder anziehenden Markt für Schönheitsprodukte, insbesondere in China und den USA. In den Vereinigten Staaten gewinne L'Oreal Marktanteile, angetrieben durch ein "explosives" Wachstum bei Haarprodukten. Zugleich bleibe der Konzern beim Thema Innovationen ganz vorn./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:42 / GMT
