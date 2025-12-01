LOréal Aktie
Marktkap. 199,98 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die Aussagen des Kosmetikkonzerns zur Geschäftsdynamik in den USA und China am ersten Tag einer dreitägigen Kapitalmarktveranstaltung in New York dürften ermutigen, schrieb David Hayes in einer Einschätzung vom Montag. Er hält die Konsensschätzung für das organische Umsatzwachstum im laufenden Quartal weiter für niedrig. Entscheidend sei aber, ob die Veranstaltung die hohe Bewertung der Aktie unterstützen könne./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 22:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
337,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
378,50 €
|Abst. Kursziel*:
-10,96%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
378,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,91%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
