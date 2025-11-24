LOréal Aktie
Marktkap. 194,5 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Underweight
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
372,95 €
|Abst. Kursziel*:
-12,86%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
374,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,18%
|
Analyst Name:
Patrick Folan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
