LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
374,35 EUR +6,25 EUR +1,70 %
STU
349,09 CHF +6,10 CHF +1,78 %
BRX
Marktkap. 194,5 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Barclays Capital

LOréal Underweight

10:31 Uhr
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374,35 EUR 6,25 EUR 1,70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Patrick Folan berichtete am Dienstagabend von ermutigenden Signalen zum Luxusmarkt in China im vierten Quartal und dem Black-Friday-Zeitfenster in den USA./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
372,95 €		 Abst. Kursziel*:
-12,86%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
374,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,18%
Analyst Name:
Patrick Folan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

10:31 LOréal Underweight Barclays Capital
09:01 LOréal Neutral UBS AG
08:31 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 LOréal Outperform RBC Capital Markets
08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

