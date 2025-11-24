LOréal Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung des Kosmetikkonzerns habe sich der Präsident des Geschäftsbereichs Luxe sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für das Unternehmen erschienen dadurch gut untermauert, und bei Luxe gebe es womöglich Luft nach oben./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
