Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'

23.01.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
394,15 EUR 4,35 EUR 1,12%
News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal (LOréal) von 325 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Der neu für die Franzosen verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Mit seiner organischen Wachstumsprognose für L'Oreal für 2026 liegt Ackermann klar über dem Marktkonsens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumMeistgelesen
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
08:01LOréal OverweightBarclays Capital
19.01.2026LOréal HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01LOréal OverweightBarclays Capital
09.01.2026LOréal BuyUBS AG
09.12.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
26.11.2025LOréal OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.01.2026LOréal HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.01.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.01.2026LOréal SellDeutsche Bank AG
16.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
09.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
05.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
03.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG

