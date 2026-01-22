LOréal Aktie
Marktkap. 205,2 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 325 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Der neu für die Franzosen verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Mit seiner organischen Wachstumsprognose für L'Oreal für 2026 liegt Ackermann klar über dem Marktkonsens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Overweight
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
387,95 €
|Abst. Kursziel*:
12,13%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
393,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,56%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:01
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research